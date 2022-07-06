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Большинство работающих ярославцев считают себя трудоголиками

06.07.2022, 11:01, Детали
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Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Центрального федерального округа, в том числе, из Ярославской области, и выяснила, считают ли работающие жители региона себя трудоголиками, а также как они относятся к трудоголизму в целом.

65% работающих жителей региона считают себя трудоголиками. Наибольшая доля трудоголиков в профессиональном разрезе среди управленцев, сотрудников сферы продаж, специалистов по закупкам и финансистов. Интересно, что женщины причисляют себя к трудоголикам немного чаще мужчин (69% и 60% соответственно).

Респонденты отмечают у себя следующие черты трудоголизма: работа больше 8 часов в день (71% опрошенных работают так всегда или периодически ), работают в выходные (53%), никогда не отключаются от рабочих чатов и почты (52%), имеют склонность к перфекционизму (52%), требуют от себя сверхрезультатов в работе (43%), не ходили в отпуск более полугода (41%), имеют сложности с тем, чтобы сделать перерыв в работе (29%), постоянно думают о работе (29%), самооценка зависит только от успехов в карьере (27%), работа становится важнее сна и еды (13%).

С утверждением, что «быть трудоголиком – хорошо» согласны 42% опрошенных. Причем мужчины чаще женщин видят плюсы в таком отношении к работе. Также наивысшая доля таких ответов наблюдается среди начинающих специалистов.




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