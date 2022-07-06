Приглушить уличное освещение и отключить горячую воду в спортклубах — муниципалитеты Германии изобретательны в экономии газа

Муниципалитеты городов Германии разрабатывают пошаговый план экономии газа на случай кризиса, пишет немецкая газета Die Welt. Во многих местах городские власти уже предпринимают первые шаги по экономии электроэнергии, и порой делают это довольно изобретательно — понижают температуру воды в бассейнах, отключают горячую воду в спортивных клубах или приглушают уличное освещение.



AP

Одни любят принимать горячий душ утром, другие — вечером, третьи предпочитают делать это в промежутках — в зависимости от настроения, привычки или случая. Но вскоре может оказаться, что время для этого предопределено — потому что горячая вода в Германии будет подаваться только время от времени, пишет немецкая газета Die Welt.

Если газа действительно станет не хватать и будет объявлена чрезвычайная ситуация по газу, горячая вода может оказаться нормирована, например, в Гамбурге, о чём недавно заявил сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан. Это означало бы, что жители города невольно последуют примеру министра экономики Роберта Хабека, который, по его собственному признанию, уже принимает душ максимально быстро, чтобы потреблять меньше энергии.

Чтобы миллионам граждан не угрожала опасность нормирования горячей воды и «коротких душей Хабека», города и муниципалитеты работают над генеральным планом, пишет Die Welt. Цель: сэкономить как можно больше газа сейчас, чтобы хранилища были максимально заполнены, если президент РФ Владимир Путин полностью перекроет газовый кран.

«Ситуация крайне серьёзная», — подчёркивает генеральный директор Ассоциации городов Германии Гельмут Деди. Газа пока достаточно, но через неделю начнутся ежегодные ремонтные работы на газопроводе «Северный поток — 1». В это время труба будет перекрыта, по ней больше ничего не будет течь. И сомнительно, что Путин разрешит снова открыть краны после завершения работ, считает издание. Поэтому сейчас в Германии разрабатывается поэтапный план, на основе которого муниципалитеты смогут создать программу экономии газа для своих объектов.

Первые города и муниципалитеты уже приняли соответствующие меры. «Начинать нужно с наиболее безобидных шагов — снижения температуры воды в бассейнах или температуры в помещениях спортивных залов или административных зданий», — считает Герд Ландсберг, исполнительный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии. Пока что не предпринимается ничего, что могло бы действительно навредить гражданам. «Пока нет», — подчёркивает немецкая газета.

Другие муниципалитеты выключают светофоры в ночное время, приглушают свет на улицах, закрывают сауны, находящиеся в ведении муниципалитетов, или отключают горячую воду в раздевалках спортивных залов. То же самое в частных домохозяйствах, как это планируется сделать в Гамбурге, будет последним, радикальным шагом, когда все другие меры, такие как экономия на предприятиях или в администрации, будут исчерпаны, уверяет Die Welt.

Для этого необходимо изменить правовую ситуацию, что выходит за рамки компетенции городов и муниципалитетов. В Гамбурге дебаты о нормировании горячей воды стали реальностью только потому, что Керстан инициировал их как сенатор по вопросам окружающей среды и, таким образом, как член правительства земли, которое имеет более широкие юридические возможности, чем муниципалитеты.

Между тем, городские власти весьма изобретательны, когда речь заходит о поиске способов экономии газа в своём регионе. Так, в районе Лан-Дилль в Гессене спортсмены клуба в спортивном клубе сейчас принимают холодный душ, потому что в 86 школах, а также в 60 спортивных и гимнастических залах горячая вода полностью отключена с июня до середины сентября. Эта мера должна сэкономить округу €100 тыс. на энергозатратах — с учётом военных действий на Украине, это разумное бремя для примерно 300 клубов, считает окружной администратор Вольфганг Шустер. «Во время кризиса мы должны рассматривать и новые пути. Только так мы сможем получить новые знания, проверить теории и научиться для будущего», — уверен он.

Другие муниципалитеты, напротив, придерживаются иного подхода: многие поддерживают температуру воды в крытых и открытых бассейнах несколько ниже, чем раньше, — например, в Кёльне, где температура воды в открытых бассейнах теперь подогревается максимум до 21 °С, а для крытых бассейнов вышло постановление снизить температуру на два градуса. Всё это позволит сэкономить около 25 тыс. кубометров газа, сообщается в статье. Хильден или Бремен, Берлин, Котбус или Мюнхен последуют этому примеру.

Некоторые крытые бассейны, например, под Дюссельдорфом, остаются полностью закрытыми. Администрация оправдывает этот шаг тем, что термальные ванны с их очень тёплой водой являются особенно энергоёмкими. Представитель по вопросам спорта Штефан Видон отмечает, что бани, возможно, придётся полностью закрыть, если затраты на электроэнергию возрастут ещё больше, поскольку они не являются «системообразующими». Город, однако, хочет противостоять такому развитию событий.

Другие муниципалитеты экономят на освещении или отоплении зданий, пишет Die Welt. В Веймаре позже включают фонари, Кёльн хочет снизить яркость уличного освещения до 70% с 11 вечера и до 50% с 1 часа ночи. Кроме того, в будущем в школах будет предписана максимальная температура 21 °С.

В Нойсе фракция Левой партии требует, чтобы общественные здания и площади больше не освещались без необходимости. Мэр Райнер Бройер подчёркивает, что он не думает о «чисто символической политике» и готов отключать свет в ратуше и других зданиях в ночное время. В середине июля должно состояться стратегическое совещание с участием коммунальной компании и Торгово-промышленной палаты для поиска путей выхода из энергетического кризиса. Бройера беспокоит то, что коммунальные службы ещё не зарегистрировали снижения употребления электроэнергии гражданами.

Если будет объявлена так называемая ситуация нехватки газа и, соответственно, стадия чрезвычайной ситуации, условия экономии газа изменятся. Тогда Федеральное сетевое агентство определит, кто и сколько газа будет получать. Для 2500 крупнейших потребителей в экономике сетевое агентство регулирует это напрямую. Для муниципалитетов и, соответственно, операторов сетей, которые, как правило, находятся в руках муниципалитетов, будут установлены конкретные требования по экономии, которые должны будут выполнять муниципальные коммунальные службы.

Частные потребители и социальные учреждения будут в последнюю очередь затронуты планами экономии, подобными тем, которые рассматриваются в Гамбурге. Рационирование горячей воды будет технически сложным. Вместо этого Герд Ландсберг предлагает разрешить понижать комнатную температуру в квартирах до 19 градусов без права жильцов жаловаться на это, например, в квартирах, принадлежащих муниципалитетам.

А Ассоциация городов предлагает, чтобы отопительный период, если это разумно, также разрешили начинать на две-три недели позже обычной даты, 1 октября. Однако вопрос о том, что считать разумным, остаётся субъективным, заключает немецкая газета Die Welt.