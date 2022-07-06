Рогозин предложил создать в России госкорпорацию по микроэлектронике

Для консолидации производства микроэлектроники в РФ можно создать новую госкорпорацию, выразил мнение гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Может быть, есть смысл подумать над тем, чтобы национализировать все эти предприятия, они сейчас находятся в частных руках, поставить их под жесточайший контроль, может быть, создать отдельную госкорпорацию, которая будет заниматься микроэлектроникой, радиоэлектроникой и силовой электроникой, потому что мы без этого не выживем», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Рогозина, это необходимо из-за того, что именно на эту отрасль повлияли санкции.

Они отметил, что на ракетостроение, компетенции по созданию космодромов, топливо и компоненты топлива санкции не оказали никакого влияния. Небольшое влияние пришлось на химическую продукцию – масла и краски. Ее импортозамещающее производство планируется организовать на Салаватском химкомбинате, рассказал гендиректор Роскосмоса.

Ранее Рогозин предложил национализировать предприятия космической микроэлектроники.

До этого Рогозин заявил, что технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, сильно уступают характеристикам «Сармата».

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