IKEA предложила сделать заказ на товары через неработающую форму

Сайт российского подразделения товаров для дома IKEA предложил приобретать товары на онлайн-распродаже через заявки, однако форма их отправки временно не работает.

Уточняется, что сайт и колл-центр IKEA работают со сбоями с ночи вторника. «Вы можете оставить заявку, и специалисты помогут вам оформить заказ», сообщается на сайте компании.

При этом попытки заполнить заявку заканчиваются неудачей, появляется сообщение, что «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».

Напомним, попытки авторизации на сайте компании IKEA 5 июля завершались ошибкой, когда должна была начаться финальная распродажа.

Ранее IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих. Доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

Российская часть IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в магазинах сети.

Шведская компания IKEA заявила, что продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.

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