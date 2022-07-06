 

Мощи, которые две недели возили по России, оказались учебными

06.07.2022, 9:32, Разное
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Мощи, которые за две недели побывали в десяти регионах России, оказались учебными – это были вынуждены признать в Московском патриархате. Предположительно путаница произошла ещё в июне при отгрузке, инцидент сейчас расследует церковная служба безопасности.

Целебные останки св. Вакария Котомского побывали в Камышине, Саратове, Ульяновске, Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске и не только. Всего к ним приложились свыше 12 тысяч россиян, однако на эффект они могут не рассчитывать – в Новосибирске внимательный прихожанин рассмотрел на мощах букву «У» рядом со штампом ОТК. Это означает, что такой большой путь по России проделала учебная версия культового предмета, не обладающая чудодейственными свойствами оригинала.

После того, как о подлоге стало известно, в соцсетях поднялась волна возмущения – многие потребовали вернуть им деньги за билеты, часть обманутых граждан написали заявления в Роспотребнадзор. В центральном аппарате Московского патриархата признали проблему, однако подчеркнули, что скорее всего это случилось непреднамеренно.

«Предварительно установлено, что мощи были перепутаны при отгрузке реквизита. Оригинал мы уже нашли, с ним всё в порядке. Будем думать, как компенсировать неудобства потребителям, потому что тут налицо оказание услуги в ненадлежащем объёме или качестве, – сообщил заведующий хозяйственной частью патриархата протоиерей Александр Каганович. – И всё это, конечно же, лишний раз напоминает о важности проведения цифровой инвентаризации, которая у нас откладывается и откладывается. Буду ставить этот вопрос на ближайшем селекторе президиума церккома»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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