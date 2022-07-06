В случае дефицита Великобритания привернёт европейцам на материке газовый кран

Из-за низких потребностей летом Великобритания обычно поставляет излишки газа в Европу, однако в соответствии с нынешним чрезвычайным планом по газу ситуация может измениться, пишет немецкая газета Die Welt. Если британцам начнёт не хватать газа, они могут перестать поставлять его на континент — и эта идея уже вызывает беспокойство в материковой Европе.



AP

Зима вряд ли будет лёгкой для Джонатана Миллса. Министерство по делам бизнеса Великобритании только что назначило бывшего главу энергетической стратегии правительства генеральным директором по обеспечению надёжности энергоснабжения в зимних условиях, пишет немецкая газета Die Welt.

Тепло и энергия, вероятно, будут играть ключевую роль в подготовке к холодному сезону и обеспечении стабильности страны. Задача Миллса — следить за тем, чтобы в домах было тепло, вода в душе оставалась горячей, а электричества было достаточно. Однако это может пойти во вред странам ЕС, подчёркивает издание.

Боевые действия на Украине и снижение импорта российского газа лишь косвенно затронули Великобританию. В 2021 году доля импорта газа из РФ составила здесь менее 4%. Однако британские энергосистемы связаны с материковой частью Европы двумя уравновешивающими друг друга трубопроводами — в Бельгию и Нидерланды.

Как сообщается в статье, в последние недели страна поставляла по этим трубопроводам значительные объёмы газа в Европу. Ежедневно по трубопроводам на континент поступало около 75 миллионов кубометров, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на National Grid, оператора электрических и газовых сетей в стране.

Однако если в силу вступят чрезвычайные планы по энергоснабжению в связи с нехваткой поставок на Британских островах, эти трубопроводы могут быть отключены. Эта мера уже обозначена как один из первых шагов в случае значительной нехватки газа, отмечают британские СМИ. Между тем, в июне о вводе второго этапа плана чрезвычайной газовой ситуации уже объявила Германия.

Европейские поставщики энергоресурсов сейчас призывают Великобританию пересмотреть стратегию. По словам президента Европейской сети операторов газовых систем Барта Яна Ховерса, он рекомендовал бы британскому правительству ещё раз внимательно изучить вопрос о том, действительно ли страна хочет остановить поставки газа по трубопроводам в случае кризиса. «Потому что, хотя [система] выгодна для континента летом, она также выгодна для Великобритании зимой», — аргументирует он.

Страна по-прежнему может удовлетворить около половины своих потребностей за счёт собственных источников в Северном море. Ещё треть газа британцы закупают в Норвегии. Остальной спрос удовлетворяется за счёт сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и США. На острове расположены крупнейшие в Европе терминалы СПГ, где сжиженный природный газ выгружается и перерабатывается. Два из них находятся в Милфорд-Хейвене на юго-западе Уэльса, ещё один — на острове Грейн в устье Темзы в Кенте.

Танкеры выгружали большие объёмы сжиженного газа на этих терминалах непрерывно с начала российской спецоперации на Украине. Однако в стране не хватает мощностей для хранения: хранилища могут вместить всего 2% годового спроса, в то время как во многих европейских странах этот показатель составляет более четверти. В последние недели, когда спрос был низким из-за высоких температур, большая часть газа была направлена в Европу по имеющимся трубопроводам. Зимой ситуация меняется. Собственных запасов в стране в таком случае недостаточно, не в последнюю очередь потому, что большинство отопительных систем работают на газовых котлах, поясняет немецкая газета.

Правительство Великобритании по-прежнему уверено, что спрос будет удовлетворён и зимой, подчеркнул его официальный представитель. «Наш приоритет — работать с нашими партнёрами и союзниками по ЕС, чтобы положить конец зависимости от российской нефти и газа», — заявил он. На данном этапе, по его словам, ничто не указывает на то, что придётся использовать резервные планы.

Компания National Grid также считает этот сценарий крайне маловероятным. План действий в чрезвычайных ситуациях пересматривается каждый год, с целью убедиться, что он соответствует своему назначению. Следующая проверка должна состояться в сентябре.

Утверждённые на данный момент чрезвычайные планы плохо приспособлены к геополитическим кризисам, считает Ховерс. Они предназначены для краткосрочных сбоев, временного отказа буровой площадки или трудностей на терминале. Сейчас, с другой стороны, для европейских стран становится всё более важным знать, как ведут себя их соседи в случае кризиса.

В Великобритании готовится ряд других мер, чтобы справиться со следующей зимой. Хранилище у побережья Йоркшира будет введено в эксплуатацию относительно быстро. Поставщик энергии Centrica закрыл его в 2017 году, поскольку не смог оправдать миллиардные инвестиции в капитальный ремонт. Теперь Centrica рассчитывает на возможные денежные вливания от правительства и надеется использовать его в качестве хранилища водорода в долгосрочной перспективе. Хранилище, бывшее газовое месторождение, может быть быстро введено в эксплуатацию. При полной загрузке оно вмещает в себя запас газа на 10—12 дней.

Кроме того, существует множество долгосрочных проектов, которые были объединены в энергетическую стратегию в апреле. В их число входят новые атомные электростанции, новые ветряные электростанции на побережье, а также пробное бурение на газ на холмах Суррея — несмотря на активное противодействие со стороны консервативного местного правительства. Но эти проекты не обеспечат облегчения ситуации на следующую зиму. В стремлении повысить надёжность энергоснабжения к холодному сезону Миллсу предстоит ещё много работы, заключает немецкая газета Die Welt.