Исследование: чувство голода влияет на предпочтения людей

Исследования продемонстрировали, что голод способен влиять на поведение и предпочтения людей. К примеру, они могут считать привлекательным определенный тип телосложения.

В процессе эксперимента эксперты хотели определить, как голод и сытость влияют на предпочтения людей. Они привлекли к исследовательской работе 44 человека средним возрастом 24 года. Им демонстрировали трехмерные картинки моделей в одинаковой одежде, но разного типа телосложения. Некоторые участники были голодными, а некоторые сытыми.

Оказалось, что добровольцы с повышенным индексом массы тела выбирали более полных моделей, если чувствовали себя голодными.