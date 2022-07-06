 

Исследование: чувство голода влияет на предпочтения людей

06.07.2022, 8:40, Разное
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Исследования продемонстрировали, что голод способен влиять на поведение и предпочтения людей. К примеру, они могут считать привлекательным определенный тип телосложения.

В процессе эксперимента эксперты хотели определить, как голод и сытость влияют на предпочтения людей. Они привлекли к исследовательской работе 44 человека средним возрастом 24 года. Им демонстрировали трехмерные картинки моделей в одинаковой одежде, но разного типа телосложения. Некоторые участники были голодными, а некоторые сытыми.

Оказалось, что добровольцы с повышенным индексом массы тела выбирали более полных моделей, если чувствовали себя голодными.



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