 

Глобальное потепление может негативно отразиться на помидорах

06.07.2022, 8:40, Разное
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Ученые провели моделирование влияния глобального изменения климата на выращивание помидоров и их урожайность.

Результаты показали, что потепление скажется на производстве кетчупа и прочих соусов, а также консервов.

Помидоры, которые используют для продажи или переработки выращивают под открытым небом в обычном грунте. Контролировать процесс роста невозможно в таких условиях, поэтому культура подвержена влиянию изменения климата. Пять различных моделей потепления говорят, что урожайность томатов снизится на юге умеренного пояса.

Однако в Калифорнии и Китае процесс повышения температур и изменения климатических условий только повысят урожайность томатов.



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