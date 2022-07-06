 

ФСБ задержала иностранца в Хабаровске за содействие терроризму

06.07.2022, 8:23, Новости дня
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В Хабаровске задержан иностранец за содействие международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность которой запрещена на территории России, информирует пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 20-летний житель одной из среднеазиатских республик был задержан в июне 2022 года в Хабаровске. Он финансировал вооруженные формирования запрещенной в РФ террористической организации.

«Иностранец задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)», – передает РИА «Новости» сообщение УФСБ.

Ранее ФСБ задержала пособника запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*), финансировавшего террористов, в частности, на отправленные им в 2017 году деньги в Стамбуле был совершен теракт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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