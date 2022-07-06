Из-за прекращения поставок редкоземельных металлов из России новый iPhone выйдет не раньше 2024 года

К катастрофическим последствиям для крупнейших западных компаний привели санкции, которые были введены против России ЕС и США.

На состоявшейся 5 июля 2022 года экстренной пресс-конференции глава Apple Тим Кук официально подтвердил, что выпуск нового iPhone отложен минимум на два года.

15 марта Вашингтон запретил американцам экспортировать из России редкоземельные металлы и теперь Apple вынуждена не только сократить производство смартфонов и ноутбуков минимум в два раза, но и пересмотреть свои планы по выпуску новых устройств.

– С огромным сожалением я вынужден констатировать, что до 2024 года мы не сможем представить новый iPhone. Заменить иттрий, самарий и европий, которые мы получали из России, просто нечем. Пока у нас есть старые запасы, какое-то время мы сможем продолжить выпускать уже анонсированные устройства, но о новых гаджетах минимум на ближайший год можно забыть, – заявил Кук.

Как отмечают эксперты, в ближайшее время с подобные трудностями столкнутся и другие американские компании, в том числе Microsoft, IBM и Intel. В тоже время китайские производители уже обратились к России с предложением приобрести ранее поставляемые в США редкоземельные металлы по рыночной цене.

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