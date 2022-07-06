 

Из-за прекращения поставок редкоземельных металлов из России новый iPhone выйдет не раньше 2024 года

06.07.2022, 7:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

К катастрофическим последствиям для крупнейших западных компаний привели санкции, которые были введены против России ЕС и США.

На состоявшейся 5 июля 2022 года экстренной пресс-конференции глава Apple Тим Кук официально подтвердил, что выпуск нового iPhone отложен минимум на два года.

Санкции против России15 марта Вашингтон запретил американцам экспортировать из России редкоземельные металлы и теперь Apple вынуждена не только сократить производство смартфонов и ноутбуков минимум в два раза, но и пересмотреть свои планы по выпуску новых устройств.

– С огромным сожалением я вынужден констатировать, что до 2024 года мы не сможем представить новый iPhone. Заменить иттрий, самарий и европий, которые мы получали из России, просто нечем. Пока у нас есть старые запасы, какое-то время мы сможем продолжить выпускать уже анонсированные устройства, но о новых гаджетах минимум на ближайший год можно забыть, – заявил Кук.

Как отмечают эксперты, в ближайшее время с подобные трудностями столкнутся и другие американские компании, в том числе Microsoft, IBM и Intel. В тоже время китайские производители уже обратились к России с предложением приобрести ранее поставляемые в США редкоземельные металлы по рыночной цене.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06.22 / Названия улиц в честь Бандеры могут помешать Украине присоединиться к ЕС

12.01.21 / Кошки понимают человеческую речь – ученые

23.06.22 / Брексит будет ежегодно обходиться британцам в сотни фунтов стерлингов в виде потерянной зарплаты

24.01.22 / Специалист призывает заменить обычную гречку на зеленую

04.08.20 / Мнение: Белорусские националисты на низком старте в Киеве

10.08.21 / Племянник Елизаветы II, осужденный за попытку изнасилования, досрочно вышел из тюрьмы

27.10.20 / Eminem запишет фит на песню «Банька парилка» совместно с МС Пох

30.06.21 / Скандалы: Деньги пошли в горы

22.11.21 / Терапевт Романенко призвала заранее готовить организм к зиме

05.01.22 / Ксения Бородина рассердилась на вопрос фолловера о личных отношениях: “Могу жить как хочу!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика