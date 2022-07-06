Мнение: Многие украинцы видят в Польше лишь «дойную корову»

Желание поляков помочь украинским беженцам похвально, однако проблема в том, что многие из приехавших видят в Польше просто «дойную корову». Как пишет Myśl Polska, польские СМИ не говорят об этом, однако рано или поздно должно произойти что-то ужасное, что заставит чашу терпения переполниться.



AP

С помощью различных методов дезинформации поляков убедили, что необходимо принять украинских беженцев, так как им грозит смертельная опасность. Как пишет Myśl Polska, поляки без тени сомнения открыли свои сердца и дома, однако польское общество оказалось обмануто: многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных вооружёнными действиями, и поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлечённые различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями.

Как отмечает автор статьи, первый тревожный сигнал должен был прозвучать на Пасху, когда многие граждане Украины поехали на праздники в свои дома и там остались. Если бы им действительно угрожала смертельная опасность, они бы не решились на такое путешествие.

«Я не сомневаюсь, что значительная часть людей с Украины реально нуждается в помощи, так как в результате вооружённых действий они в любой момент могли погибнуть от снарядов и/или их дома морли сровнять с землей. Удивительно, однако, что им не предоставили убежища в других регионах Украины. Напомню, Украина почти в два раза больше Польши, и многие территории там относительно безопасны», — пишет автор материала.

Она отмечает, что знает немало людей, которые в едином порыве приняли под крышу приехавших с Украины. Интересно, что не все из них украинцы. Близкие друзья автора статьи приняли двух студентов киевского вуза, которые являются гражданами Ливии. Сначала они не хотели покидать Киев, но в конце концов решили уехать, так как все студенты общежития воспользовались так называемым благоприятным случаем и уехали за границу. Молодые ливийцы признались, что их очень удивляет открытость поляков в отношении приехавших с Украины. Зная украинские настроения из непосредственных контактов и интернет-форумов, они прямо спрашивали: «Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!».

Кроме того, ливийские студенты показали красноречивые видео с украинских каналов, насмешливо подписанные «Гуманитарная помощь из Польши». Камера запечатлела присланные в подарок для нуждающихся консервы, которые предприимчивые украинцы продавали потом за определённую сумму.

Однако, продолжает автор Myśl Polska, не все украинцы видят в Польше «дойную корову». Автор отмечает, что знает примеры благородных и честных украинок, которые не хотели от польского правительства никаких пособий, нашли в Польше работу и за каждую оказанную помощь от польских семей были бесконечно благодарны и хотели ответить чем-то полезным.

«К сожалению, такие назидательные примеры, похоже, едва заметны в дебрях иждивенческого поведения наших восточных соседей. До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали», — констатирует автор статьи.

Она отмечает, что некоторые настроения можно наблюдать в поисковике Google. При вводе «украинцы» появляются последовательные результаты: наглые, требовательные, неблагодарные, придирчивые. Когда же вводится слово «поляки», появляется: слуги украинского народа, слуги украинцев и тому подобное. В качестве иллюстрации автор приводит рассказ своей парикмахерши. Когда в Польшу в массовом порядке несколько месяцев назад приехали украинцы, некоторые украинские женщины отправились в польские салоны красоты.

Они заказывали себе различные услуги: окраску, балаяж, стрижку, нанесение кондиционеров. Часто это были очень дорогие процедуры, ведь для них требуется время, краски и другие препараты, за которые польский парикмахер или косметолог сначала должен заплатить из собственного кармана. В итоге украинки заявляли, что им нечем платить за услугу, потому что они бедные беженцы, поэтому для них это должно быть бесплатно. В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Потому что, оказывается, даже вызов полиции здесь не поможет.

Автор упоминает и проблему, о которой в Польше не говорят, — злоупотребление алкоголем со стороны беженцев. У социальной службы в Польше теперь ещё больше работы: речь идёт о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей.

«Это реальные проблемы, о которых польские СМИ молчат. Цензура действует у нас как надо. Что ещё должно произойти и сколько времени пройдёт, прежде чем поляки откроют глаза и начнут убирать флаги Украины из общественного пространства? Одно кажется неизбежным: рано или поздно что-то ужасное заставит чашу терпения переполниться», — заключает автор Myśl Polska.