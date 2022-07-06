Представлен робот, способный поглощать микропластик в воде

Эксперты из Китая представили общественности робота, который будет применяться для очистки воды от загрязнений, включая частицы микропластика. Специалисты из многих стран работают над решением этой проблемы уже не первый год.

Сотрудники Сычуаньского университета заявили, что робот изготовлен и материала, созданного по принципу перламутра. Он такой же упругий и прочный. Устройство похоже на рыбу, отличается повышенным временем автономной работы и за секунду проплывает 2,67 длины своего тела.

Столь быстрое перемещение, совмещенные с эффективностью сбора частиц микропластика, делает разработку уникальной и инновационной. Ее уже планируют применять для мониторинга состояния самых загрязненных прибрежных участков Китая.