Ученые рассказали о негативных последствиях сна при свете

Эксперты из Северо-Западного университета в Чикаго в результате нового исследования пришли к выводу, что свет негативно влияет на здоровье человека и качество отдыха во время сна в ночное время суток.

Для доказательства своей теории эксперты провели эксперимент с участием более 550 человек, среди которых были и мужчины, и женщины возрастом от 63 до 84 лет. Участники носили с собой устройства, определяющие количество света в их спальнях на протяжении недели. Оказалось, меньше половины всех добровольцев спали в полной темноте.

Воздействие света во время сна приводит к ожирению, повышает риск развития диабета и способствует увеличению давления. Специалисты связывают это с нарушением циркадных ритмов и подавлением выработки мелатонина.