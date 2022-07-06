 

Ученые рассказали о негативных последствиях сна при свете

06.07.2022, 7:15, Разное
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Эксперты из Северо-Западного университета в Чикаго в результате нового исследования пришли к выводу, что свет негативно влияет на здоровье человека и качество отдыха во время сна в ночное время суток.

Для доказательства своей теории эксперты провели эксперимент с участием более 550 человек, среди которых были и мужчины, и женщины возрастом от 63 до 84 лет. Участники носили с собой устройства, определяющие количество света в их спальнях на протяжении недели. Оказалось, меньше половины всех добровольцев спали в полной темноте.

Воздействие света во время сна приводит к ожирению, повышает риск развития диабета и способствует увеличению давления. Специалисты связывают это с нарушением циркадных ритмов и подавлением выработки мелатонина.



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