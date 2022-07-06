 

В Совфеде посоветовали властям Норвегии прочитать соглашения по Шпицбергену

06.07.2022, 6:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала для Осло «печальной реальностью», сообщил в председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас процитировал сообщения СМИ, согласно которым скандинавские страны назвали «российской провокацией» инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть вопрос о денонсации договора РФ с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

«Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», – написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о невозможности денонсации договора РФ с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, напомнила, что власти Норвегии незаконно ввели против РФ односторонние экономические санкции.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».

Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07.20 / В Подмосковье объявили о новом этапе смягчения ограничений

06.03.22 / Путин упростил въезд в Россию с территорий Украины, ЛНР и ДНР

06.10.20 / Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

25.02.21 / Суд Ниццы подтвердил право РФ на три из пяти спорных объектов, связанных со Свято-Николаевским собором

09.06.22 / Политологи объяснили влияние спецоперации в Украине на рейтинги российских партий

22.10.20 / NASA установит на Луне ядерный реактор

30.04.21 / На вакцинацию в Украине записалось уже 436 коллективов предприятий – Ляшко

26.02.21 / Телеканал “112 Украина” оспаривает санкции в Верховном Суде

09.07.20 / Английскому банку разрешили не платить по долгу Вексельбергу из-за санкций США

13.07.21 / Опубликованы характеристики нового смартфона Motorola One 5G UW Ace

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика