В Совфеде допустили переход от угроз к действиям по деблокаде Калининграда

В какой то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова губернатора Калининградской области о блокаде региона.

«Спокойный разговор до собеседников не доходит, это правда, только вот одними угрозами тоже мало что можно сделать, в какой то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан», – написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника уже не доходит.

Накануне Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры РФ на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов», «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».

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