Мнение: Ничего не понимают

“Гурманы назвали русские щи худшим блюдом. Интернет-сайт tasteatlas.com опубликовал очередные результаты рейтинга “ТОП-100 худших блюд мира”, куда попали шесть блюд “родом” из России/СССР. По мнению пользователей сайта, “победителем” стали “русские щи”, набравшие по 10-балльной шкале 2,3 балла — это самый низкий показатель. Рассольник с почками оказался на восьмом месте снизу с результатом 2,9 баллов. У окрошки – 3,0, селедка под шубой набрала 3,2, винегрет – 3,3, уха – 3,4″.

Не умеют они там щи варить! Впрочем, для меня стало куда большим разочарованием, когда я узнал, что даже квашеная капуста (как и пельмени) – блюдо изначально нерусское, заимствованное. Капуста – у немцев, пельмени – у китайцев. Своего, как обычно, в России нет ничего.