 

Мнение: Перманентная мобилизация

06.07.2022, 6:15, Разное
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В последние дни на Украине активизировалась тема перманентной мобилизации, что связано с с уже вполне очевидным перетеканием боевых действий на 2023-й год и необходимостью компенсации нарастающих потерь в живой силе.
Отсюда и следуют заявления о том, что большинство украинцев "пройдут через фронт" (включая женщин), а также привязка граждан с военкоматам и анонс мобилизации через приложение "Дия".

Все это разумеется реализация США и НАТО стратегии "войны до последнего украинца", где так называемая шайка Зеленского должна обеспечить загон пушечного мяса на фронт уже не обращая внимания на готовность к службе и даже пол. Фронту нужно мясо и его необходимо обеспечить. Очевидно, что это активизирует различные схемы по уклонению службы и бегству за рубеж, что наблюдалось с начала СВО. Отлов зазевавшихся граждан на улице решает задачу лишь частично, а в условиях, когда батальон резервистов может прийти в небоеготовое состояние после 1-2 недели боев, таких батальонов требуется очень много.

Иронично, но это происходит в стране, где еще 3 года большинство голосовала за Зеленского и лозунг остановки войны, которой нет. Но шайка Зеленского ожидаемого разорвала Минские соглашения и взяла курс на войну, куда сейчас загоняет своих избирателей, которые хотели мира. Такая вот кровавая расплата за выбор "лишь бы не Порошенко". Теперь же, вместо желаемого мира, надо отправляться гнить в окопы под Изюмом или Харьковом. И конца этому не видно, потому что для хозяев шайки Зеленеского население Украины это бросовый расходный ресурс в глобальной борьбе за доминирование.

Источник: Colonel Cassad



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