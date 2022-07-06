 

После крушения НЛО в Розуэлле военные искали «гробы детского размера»

06.07.2022, 6:21, Разное
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Владелец похоронного бюро однажды заявил, что после инцидента с НЛО в Розуэлле в 1947 году к нему обратились высшие военные чины США, которые попросили у него «гробы детского размера», пишет Daily Star.

Владелец похоронного бюро утверждал, что после крушения НЛО в Розуэлле к нему обратились высокопоставленные военные начальники США, которые хотели «гробы детского размера».

Печально известный инцидент произошел в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в 1947 году. Многие исследователи считают, что инопланетный корабль совершил аварийную посадку в пустыне.

Глен Деннис сказал, что в тот день ему позвонили с близлежащего военного аэродрома Уокер и предложили гробы, а также несколько советов о том, как сохранить мертвые тела.

Глен, который уже умер, сделал свои комментарии бывшему офицеру военной полиции Джеймсу Кларксону, который рассказал The Sun, что он узнал во время фестиваля в Розуэлле, посвященного 75-летию крушения.

Джеймс Кларксон рассказал:

«Давным-давно Глен работал в похоронном бюро Ballard здесь, в Розуэлле, когда он был молодым человеком, и в 1947 году ему позвонили с базы, военного аэродрома Уокер, и спросили: «Сколько у вас на складе гробов детского размера?».

«И он сказал: «У меня только один». Они спросили: «Как скоро вы сможете получить еще?» И он ответил: «Это займет пару дней». И они сказали, что это недостаточно быстро.

«Затем они снова позвонили ему. И они хотели знать, как сохранить тело, чтобы сохранить его в целости, но они не хотели обрабатывать его химикатами».

«Они спросили его: «Что бы вы использовали?» Он сказал: «Сухой лед, я бы упаковал его со всем сухим льдом, который смог достать». Это был хороший совет.

«Глен рассказал мне всю историю, я сел с ним и примерно через 30-40 минут все сомнения, которые у меня были относительно реальности Розуэлла, исчезли. И этот человек был крепким, классическим джентльменом и он не лгал».



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