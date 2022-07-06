НЛО «выстрелил» огромным лазерным лучом в Солнце

Необычное явление запечатлела камера орбитального телескопа в момент наблюдения за Солнцем.

На фотоснимке виден яркий объект, от которого исходит яркий луч света и направляется в сторону нашего светила. Уфологи полагают, что объект состоит из трех ярких модулей.

По мнению исследователей, это звездолет внеземных цивилизаций. Аппарат, скорее всего, излучает электромагнитные волны, которые значительно снижают солнечную активность. Если бы этого не происходило, уверены уфологи, то высокая солнечная активность привела бы к катастрофическим последствиям на нашей планете.

Другие считают, что НЛО просто заправляется солнечной энергией, чтобы с «полным баком» продолжить свое межзвездное путешествие. Таким образом они перемещаются от одной звезды к другой, достигая заданной точки в пространстве.