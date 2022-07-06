Почти 80 детей и взрослых спасли из подземелья секты в Нигерии

77 человек, в том числе 26 детей были похищены нигерийской сектой и брошены в подземелье, выкопанное под церковью, в ожидании “возвращения Иисуса Христа”.

Некоторые из людей до освобождения просидели в крошечных подземных комнатах много месяцев.

Сообщается, что полиция в городе Ондо, Нигерия, была ошеломлена, когда обнаружили десятки заложников, закрытых в тесной подземной яме под зданием местной религиозной группы “Верующих в Библию”.

Первой тревогу забила местная женщина, у которой пропали дети. Она подозревала, что их забрали в местное религиозное общество. Всего в плену под церковью оказалось 26 детей, 8 подростков и 43 взрослых.

Полиция арестовала пастора церкви и его заместителя, в настоящее время расследуется заявления о предполагаемых массовых похищениях.

– Предварительное расследование показало, что пастор Джосайя Питер Асумоса сказал прихожанам, что возвращение Иисуса состоится в апреле 2022 года, но позже заявил, что оно было перенесено на сентябрь 2022 года, и приказал молодым прихожанам слушаться только своих божественных родителей, – рассказывает пресс-секретарь полиции Фунмилайо Одунлами.

О приходе Иисуса пастору, якобы, сообщил Бог. Все обвинения в похищении людей он и его помощник отрицают.

В СМИ показали кадры, на которых вытащенных из подземелья детей садят в автобус и увозят в полицейский участок в Акуре. Власти говорят, что они воссоединятся со своими семьями, как только расследование будет завершено. Другие подробности инцидента пока неизвестны.