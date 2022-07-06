В Италии создали пластиковые бутылки, которые быстро разлагаются в почве

Итальянские специалисты заявили о разработке пластиковых бутылок, которые разлагаются в окружающей среде без вреда для человека и животных всего за месяц.

Пока что в Италии только одна компания продает воду в такой таре, но в будущем их станет куда больше.

Исследования помогли выяснить, что пластиковые бутылки можно изготовить из полимолочной кислоты, которая образуется в результате ферментами сырья, богатого крахмалом. В результате получается вещество, разлагающееся под воздействием бактериальной среды за 30 дней.

Бутылки можно использовать неограниченное количество времени, а затем выкинуть их в мусорку, и через некоторое время от пластика не останется практически ничего.