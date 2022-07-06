 

Уровень интеллекта у детей может снижаться из-за загрязненного воздуха

06.07.2022, 5:49, Разное
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Ученые сделали предложение, что загрязнение воздуха влияет на умственные способности детей, а также приводит к нейродегенеративным заболеваниям в старости. Они доказали это в процессе исследования.

В эксперименте участвовало 540 беременных женщин, которые никто не использовали воздухоочистители, не курили и находились на сроке не позднее 18 недель. Их разделили на группы, первой из которых необходимо было на протяжении всей беременности включать очистители воздуха в доме или квартире, а вторая половина добровольцев жила как обычно.

В результате выяснилось, что уровень интеллекта был выше у тех детей, чьи матери активно использовали очистители воздуха в процессе вынашивания.



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