Уровень интеллекта у детей может снижаться из-за загрязненного воздуха

Ученые сделали предложение, что загрязнение воздуха влияет на умственные способности детей, а также приводит к нейродегенеративным заболеваниям в старости. Они доказали это в процессе исследования.

В эксперименте участвовало 540 беременных женщин, которые никто не использовали воздухоочистители, не курили и находились на сроке не позднее 18 недель. Их разделили на группы, первой из которых необходимо было на протяжении всей беременности включать очистители воздуха в доме или квартире, а вторая половина добровольцев жила как обычно.

В результате выяснилось, что уровень интеллекта был выше у тех детей, чьи матери активно использовали очистители воздуха в процессе вынашивания.