 

Бросила идеального мужа ради Магомаева, но так и не родила ему детей: главная любовь Тамары Синявской

06.07.2022, 5:45, Разное
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Прежде чем познакомиться с Тамарой Синявской, Муслим Магомаев увидел ее по телевизору. Позже Магомаев признавался, что молодая исполнительница тут же покорила его своим творчеством, да и Синявская говорила, что влюбилась в невероятный голос певца. Неудивительно, что встретившись лично, артисты уже не смогли расстаться.

Первая встреча супругов состоялась на одном из мероприятий в Баку в начале 70-х – их представил друг другу Роберт Рождественский. Исполнители сразу же ощутили взаимное притяжение, но не спешили идти навстречу судьбе. К моменту знакомства с будущей женой Магомаев уже успел разочароваться в браке и прослыть покорителем женских сердец, а Синявская – счастливо выйти замуж.

Первое время Тамара Ильинична пыталась подавить нахлынувшее чувство. У исполнительницы был гармоничный брак и идеальный муж, которого ей так не хотелось обижать. В какой-то момент певица даже согласилась на годичную стажировку в Италии, лишь бы не оставаться меж двух огней. Надо сказать, расстояние не помогло. Каждый день ей в гостиницу звонил и муж, и Муслим Магомаев.

Муслим Магометович не собирался сдаваться без боя. Он регулярно присылал в номер возлюбленной цветы и часами беседовал с ней обо всем на свете. Спустя время Синявская поняла, что и сама уже не может без этого человека, и решилась уйти от мужа. Осенью 1974-го влюбленные сыграли пышную свадьбу и больше не разлучались.

Пусть семейная жизнь артистов не была безоблачной, им всегда удавалось сглаживать острые углы и идти друг другу на уступки. За годы брака Синявская так и не подарила мужу наследников, зато смогла найти общий язык с с его дочерью от прошлых отношений Мариной. Супруги прожили вместе 34 года, построили по-настоящему прочный союз и оставались рядом несмотря ни на что. Особенно в тот момент, когда Магомаеву поставили страшный диагноз.

Когда в семью пришлось несчастье, Тамара Синявская не раздумывая ушла из Большого театра и завершила карьеру. Артистка полностью посвятила себя заботе о муже и, по мнению близких и друзей, буквально продлила ему жизнь. К сожалению, 25 октября 2008 года случилось то, чего певица боялась больше всего на свете. Она потеряла главную любовь своей жизни.

После кончины супруга Синявская с трудом пришла в себя. К счастью, жить дальше ей помогло любимое дело. Сейчас Тамара Ильинична возглавляет кафедру вокального искусства в ГИТИСе и делает все возможное, чтобы сохранить память о покойном муже. Синявская переиздала книгу супруга, помогла снять биографический сериал “Магомаев” и стала одним из организаторов конкурса вокалистов имени легендарного артиста.



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