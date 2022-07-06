 

Кириенко: Гагарин и Ломоносов никого не импортозамещали

06.07.2022, 5:31, Новости дня
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Юрий Гагарин и Михаил Ломоносов создавали новое и не боялись идти к своей мечте, сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко участникам форума «Территория смыслов» на базе мастерской управления «Сенеж».

«Сейчас часто говорят, когда уходят иностранные компании, – надо заниматься импортозамещением. Да, это правда. Но, с другой стороны, Юрий Гагарин никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого не импортозамещали. Они просто создавали новое. Они не боялись мечтать, идти к своей мечте. От того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит будущее нашей великой страны», – передает ТАСС слова Кириенко.

Он назвал большим вызовом экономические санкции против России, информационную и психологическую войны, подчеркнув, что любой вызов – это время возможностей и изменений. 

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» в г. Солнечногорске Московской области.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Россия – страна возможностей». Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» входит в платформу Росмолодежь. События, которая объединяет все события и мероприятия Росмолодежи и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодежь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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