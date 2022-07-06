 

Два министра Британии подали в отставку из-за недоверия Джонсону

06.07.2022, 5:31, Новости дня
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Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.

«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», – написал в Twitter министр финансов Риши Сунак, информирует РИА «Новости».

Глава Минздрава Саджид Джавид также опубликовал заявление об уходе в Twitter. По его словам, он «потерял доверие» к премьеру.

Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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