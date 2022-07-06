В ЛНР рассказали о бегстве сотрудников офиса Зеленского из Лисичанска

Вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Лисичанска бежали сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска <…>. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск (города в ДНР, находящиеся под контролем ВСУ)», – приводит слова Киселева ТАСС.

Помощник министра внутренних дел ЛНР подчеркнул, что главком ВСУ Валерий Залужный требовал от Зеленского вывода войск из Лисичанска, тот противился, считая, что город нужно было снабдить военной техникой и удержать, и отправил туда своих сотрудников. «Как только наши войска двинулись в сторону Лисичанска, освобождая уже пригород, нам поступила информация о том, что на выручку ВСУ идут дополнительные подразделения и в Лисичанск должны быть направлены представители офиса Зеленского ввиду того что, что лисичанский гарнизон должен был пасть, – сказал Киселев. – Морально войска были подавлены. Для этого он должен был отправить некоторое количество офисных работников».

В конце июня в Народной милиции ЛНР сообщили о том, что несколько высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского находятся в Лисичанске.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль Украины.

В минувшее воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент РФ поздравил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.

Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция РФ в Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.

Напомним, в начале июня стало известно о конфликте между офисом Зеленского и командованием ВСУ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Зеленского с военными.

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