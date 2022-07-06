Мнение: Как мэр Мариуполя вел жителей города на бойню

Как мэр Мариуполя вел жителей города на бойню

Сегодня произошло небольшое, но по нашему мнению важное событие. Впервые представитель власти в Украине – народный депутат Сергей Тарута подтвердил:

НЕ объявленную властями эвакуацию из Мариуполя;

Отсутствие оповещения мариупольчан о необходимости эвакуации;

Что возможность выехать из города была;

Что отсутствие эвакуации людей всегда на совести местных органов власти;

Что руководство города выехало, а люди об этом не знали, и были уверены, что все контролируется;

Что предательство Бойченко сильно повлияло на отношение людей к власти.

От себя добавим, что Бойченко не просто НИЧЕГО не организовал и сбежал из города. Он ещё и внушал горожанам через соцсети, что город устоит

Мы писали об этом здесь (https://t.me/ZeRada1/8135), здесь (https://t.me/ZeRada1/8386) и здесь (https://t.me/ZeRada1/9114). Наконец-то нашлись нардепы готовые поддержать эту тему.

Сегодняшнее признание преступных действий Бойченко должно стать первым шагом к привлечению его к уголовной ответственности. Каждый мер, бросивший свой город и своих избирателей ради «работы» в соцсетях, должен знать, что за это прийдется отвечать!

https://t.me/ZeRada1/9374 – цинк

Бойченко решал задачу обеспечения живого щита для группировки ВСУ, которая планировала оборонять Мариуполь. Вполне очевидно, что без живого щита штурм Мариуполя шел бы быстрее, так как армии ДНР и ВС РФ надо было бы тратить меньше усилий на спасение гражданских оказавшихся в заложниках у украинских террористов. Это сознательный и согласованный шаг, который реализовывался не только в Северодонецке.

Так как сам Бойченко живым щитом становится не планировал и прекрасно знал, какая участь уготована Мариуполю, то он практически сразу сбежал из города в Запорожье и уже оттуда обманывал жителей, призывая их оставаться в городе, где вскоре должны были начаться уличные бои.

Разумеется, никто на Украине Бойченко к ответственности привлекать не будет, потому что такие действия не являются его частной инициативой, а являются продолжением стратегии государственного терроризма.

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