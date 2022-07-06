Мнение: Параллельный импорт

Новый термин вошел в нашу жизнь — параллельный импорт. Под этим благозвучным определением кроется, в сущности, то, что раньше считалось банальной контрабандой. Собственно, и сейчас юридически это так — импорт товаров в обход разрешения правообладателя (а именно это и есть «параллельный импорт») в нашем законодательстве запрещен и карается.

Сами правообладатели пока особо не возражают. Они вроде как и не при делах, а товар продается. Но рано или поздно найдется принципиальный, тут просто вопрос времени.

В отечественной истории «параллельный импорт» на самом деле существовал. Наверное, в ином виде, но в целом мы проходили эту историю во время нэпа, а также всем известные «челноки» возродили эту практику в девяностых.

В девяностых ситуацию постепенно цивилизовали, и создали вполне рабочую и относительно современную структуру внешней торговли (с поправкой на азиатскую коррупцию, понятно). Но из нынешней ситуации цивилизованно мы выйти не можем — по крайней мере до наступления эпохи торжественных похорон и гонок на лафетах.

Остается опыт нэпа. Проблема «параллельного импорта» вот в чем: без контроля со стороны правообладателя очень скоро в страну пойдет не просто «серый» импорт и контрабанда, а откровенный контрафакт — все эти «Абибасы», собранные и набодяженные в подвалах Пакистана и трущобах Индии. Да и китайцы еще могут порадовать своим сумрачным гением. А это падение качества и откровенная опасность пользования такими товарами. Не говоря уже о тех, которые нужно принимать внутрь.

Кроме того, возникает огромное число субъектов внешнеэкономической деятельности. Вся система хоть какого-то контроля над ней моментально впадет в кому, внешняя торговля быстро криминализируется и станет банально опасной во всех смыслах. Вернутся отстрелы контрагентов-должников и кредиторов. Проще ведь пустить пулю, чем решать проблемы в судах, тем более, что как судиться, если у вас всё по-серому и черному?

Советская Россия в двадцатые прошла через это и очень быстро пришла к монополии внешней торговли, во главе которой стоял Наркомвнешторг, быстро обросший структурами (Торгсин, Амторг и пр.) и плановыми органами (Внешторгплан). Выбора, впрочем, не было. Либо быстрая криминализация с последующим разрастанием ее на госаппарат (и мы бы получили развитый путинизм уже в тридцатые годы прошлого века), или госмонополия.

Разница сегодняшних двадцатых и двадцатых сто лет назад известна: тогда мафия не обладала государственной властью. Сегодня — она единственная власть в стране, пронизывающая все структуры. Вопрос очевиден: госмонополия внешней торговли приведет к возникновению нового подразделения-дивизиона государственно-криминальных структур, извлекающих криминальный доход на этом бизнесе. Что по сути, возвращает нас к исходной проблеме. Мафия перераспределит все потоки в свою пользу (точнее, нескольких кланов), на чем все и закончится. Будет еще один оброк при падающем качестве импорта. Как это выглядит, можно оценить по системе «Платон». Введенный оброк никак не сказался на дорожном строительстве. Менее 50 процентов дорог в регионах так и не соответствуют нормативам: «…В плане правительства на 2023-2027 годы заложено более 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог. План коснется всех видов дорог – федеральных, региональных, межмуниципальных и местных. Главная цель работы – довести до нормативного состояния 85 процентов дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50 процентов дорог – в регионах…» То есть — до 27 года планка в 50 процентов для регионов — это еще только планы и мечты. А если вспомнить, что у нас тут не слишком победоносная спецоперация, то все планы уже летят к черту. Но оброк «Платону» платится исправно. И куда идут эти деньги — а какое ваше холопье дело?

Собственно, современный «Торгсин-Амторг» станет таким же Платоном, и ничего другого у этих не получится. Здесь нет ни малейших сомнений.

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