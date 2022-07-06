BFM TV – «нам пускают пыль в глаза» — французы недовольны мерами правительства по сдерживанию роста цен

В магазинах и на заправках Франции ощущается рост цен: многие вынуждены закупать товары по акциям и сокращать расходы, чтобы заполнить бак бензина, передаёт BFM TV. Министерство экономики предлагает увеличить скидки до 50%, выделить финансовую помощь бедным и компенсировать траты на бензин шофёрам, однако многие французы считают, что этих мер недостаточно, — необходимо повысить зарплаты и снизить налоги для всего населения.

Раньше Изабель ходила за покупками, а теперь она охотится за скидками.

ИЗАБЕЛЬ: Здесь скоро кончается срок годности, так что одна упаковка мне стоила 1,95 евро. Понятно, что сейчас цены растут, приходится выкручиваться.

Так что она на одобряет предложение (министра экономики. — ИноТВ) Брюно Лё Мэра увеличить скидки с 34 до 50 процентов. Однако Кристина считает, что эти меры не помогут.

КРИСТИНА: Мне всё же кажется, что нам пускают пыль в глаза.

Также очень немногие поддерживают другое предложение правительства — выдачу самым малообеспеченным чеков в размере инфляции.

ФРАНЦУЗ: Чек — это избитый приём. Он действует только один раз, тогда как повышение зарплат — навсегда.

Для сдерживания цен на бензин Брюно Лё Мэр предлагает компенсировать траты самым бедным работающим гражданам, которые вынуждены использовать машину для работы.

ТАКСИСТ: Уже заправился на 30 евро.

По словам этого таксиста, такая помощь жизненно необходима.

ТАКСИСТ: Я трачу в месяц на 600—700 евро больше. Мы теперь многое не можем себе позволить.

Однако этот ландшафтный архитектор предпочёл бы помощь для всех французов.

ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР: Мы все в одной лодке. Могут, например, максимально снизить налоги, чтобы мы все могли это пережить.

Со своей стороны группа республиканцев выделила три приоритетных направления для законопроекта (о поддержании покупательской способности населения. — ИноТВ): снижение цен на топливо до 1,5 евро (за литр. — ИноТВ), снижение налогов для повышения зарплат и отказ от повышения [стоимости] общеобязательного социального страхования для всех пенсионеров.

Дата выхода в эфир 05 июля 2022 года.