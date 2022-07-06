NI – США маскируют свой упадок риторикой триумфализма

Несмотря на риторику триумфализма, США зашли в тупик и терпят одно поражение за другим в торговле, производстве и военной сфере. Как пишет автор The National Interest, Вашингтон пытается возродить риторику холодной войны и сплотить мир против России, однако и здесь у Америки ничего не получается.



AP

Трудности, с которыми столкнулся Владимир Путин на начальном этапе военной спецоперации на Украине, сегодня используются для возрождения риторики времён холодной войны об американском лидерстве, битве за глобальную демократию и единстве Запада. Однако, как считает профессор Школы коммуникаций Линдона Джонсона, обозреватель Tablet и научный сотрудник New America Майкл Линд, на деле же Соединённые Штаты отступают, терпят поражение или оказываются в тупике.

Как отмечает автор в материале для The National Interest, на глобальном уровне кампания США, направленная на то, чтобы заставить другие страны ввести санкции против РФ с целью наказать её за спецоперацию на Украине, потерпела неудачу. В число стран, которые ввели санкции против России, вошли США и Канада, Европа, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Большинство же крупнейших стран мира, включая Индию, Мексику и Бразилию, так же как и большинство стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, отказались идти навстречу Америке.

Соединённые Штаты также переживают тяжёлые удары от серии унизительных стратегических поражений. Бегство из Афганистана привело к ещё более хаотичной и постыдной ситуации, чем падение Южного Вьетнама. В постсаддамовском Ираке против сохраняющегося присутствия США выступают многие иракцы, а иракский парламент недавно принял закон, предусматривающий наказание за нормализацию отношений с Израилем смертной казнью или пожизненным заключением. В Сирии Башар Асад пережил военные атаки со стороны Вашингтона, направленные на его свержение.

Но главная супердержава и великий противник Америки — это Китай. Новости о том, что у США не хватает ракет Javelin и Stinger для пополнения военных запасов Украины, считает Майкл Линд, только подтверждают мнение Пекина о том, что Америка — бумажный тигр.

Китай является основным поставщиком импортных товаров в Соединённые Штаты, а торговый дефицит США с Китаем за последние несколько лет сильно увеличился. Китай вытесняет США и их союзников с одного глобального рынка за другим. В 2010 году Китай превзошёл Америку как ведущий мировой производитель. В 2021 году Китай превзошёл Южную Корею как ведущую мировую судостроительную державу. Одна китайская компания DJI производит 70% гражданских дронов в мире. Треть мировых промышленных роботов производится в Китае, который также является крупнейшим в мире рынком для них. Вероятно, остается лишь вопросом времени то, когда Китай бросит вызов Соединённым Штатам, Европе и Японии в аэрокосмической и автомобильной областях.

«Куда бы мы ни бросили свой взгляд, мы видим, что Соединённые Штаты отступают, терпят поражение или оказываются в тупике во всём, будь то в военной сфере или в области международной торговли и промышленного производства, но в оставшихся сферах влияния в Северной Америке и Европе они всё ещё тщатся исполнять роль гегемона и пытаться вновь оживить славу своего прошлого», — заключает автор материала.