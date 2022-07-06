Стало известно, как вредные бактерии влияют на иммунитет
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Эксперты из Вятского государственного университета провели исследование, направленное на изучение механизмов взаимодействия болезнетворных бактерий на иммунную систему человека.
Специалисты в ходе исследовательской работы воспользовались оптическим пинцетом, принцип действия которого основан на лазерной ловушке. С помощью устройства можно манипулировать отдельными клетками в жидкой среде.
В результате удалось понять, как взаимодействует отдельная клетка бактерии и моноклональные антитела. Данные помогут разработать эффективные методы терапии инфекционных заболеваний.
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