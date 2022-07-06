 

Пермские ученые разработали приложение для повышения эффективности преподавателей

06.07.2022, 4:25, Разное
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Пермские ученые разработали новую версию своего приложения, которое поможет существенно облегчить и автоматизировать учебный процесс не только с точки зрения теоретических курсов, но и практикума. Софт упростит работу преподавателей.

С помощью удобного интерфейса при поддержке расширенного функционала крайне легко настроить теоретические лекции и практические занятия. Также имеются тренажерно-обучающие компоненты для проверки знаний и автоматизации выставления оценок.

После изучения теории студенты будут проводить практику, и выполнять задачи для закрепления и демонстрации знаний. Предполагается , что приложение поможет также в вопросе выставления оценок промежуточной аттестации.



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