Пермские ученые разработали приложение для повышения эффективности преподавателей

Пермские ученые разработали новую версию своего приложения, которое поможет существенно облегчить и автоматизировать учебный процесс не только с точки зрения теоретических курсов, но и практикума. Софт упростит работу преподавателей.

С помощью удобного интерфейса при поддержке расширенного функционала крайне легко настроить теоретические лекции и практические занятия. Также имеются тренажерно-обучающие компоненты для проверки знаний и автоматизации выставления оценок.

После изучения теории студенты будут проводить практику, и выполнять задачи для закрепления и демонстрации знаний. Предполагается , что приложение поможет также в вопросе выставления оценок промежуточной аттестации.