 

Посол России в Британии: Обращение Лондона по наемникам перенаправлено в ДНР

06.07.2022, 4:09, Новости дня
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Вопрос о судьбе британских наемников, осужденных в ДНР, к посольству РФ в Лондоне был перенаправлен в ДНР, сообщил посол РФ в Британии Андрей Келин.

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», – сказал Келин в эфире «России 24», уточнив, что на этом диалог и завершился, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что СМИ страны о наемниках пишут, их судьба волнует граждан, но не правительство страны, которое занимает неконструктивную позицию по этому вопросу.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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