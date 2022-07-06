 

Афроамериканки призвали Байдена вернуть задержанную в России баскетболистку в США

06.07.2022, 4:09, Новости дня
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Темнокожие американки из числа общественных, политических и религиозных деятелей, представителей шоу-бизнеса и спорта призвали президента США Джо Байдена обеспечить возвращение в страну баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила The Washington Post.

Как отмечает издание, главе Белого дома было направленно послание, подписи под которым поставили почти 1,2 тыс. афроамериканок. Они призвали Байдена «заключить сделку для скорого и безопасного возвращения Бриттни домой». Как подчеркивается в письме, Байдену следует «доказать на деле», что данный вопрос для него является приоритетным, передает ТАСС.

Послание подписала, в частности, Бернис Кинг – дочь известнейшего в США борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга, актриса Аника Нони Роуз, профессиональная баскетболистка и тренер Дон Стэйли, бывшая исполняющая обязанности председателя Национального комитета Демократической партии Донна Бразил. «Письмо – это поддержка, поддержка группы темнокожих женщин, которые пытаются спасти другую темнокожую женщину», – сообщила журналистам Стэйли.

Как отмечается в публикации, проповедник Эл Шарптон, являющийся одним из самых влиятельных в США борцов за права темнокожего населения, призвал администрацию США оказать ему и другим деятелям содействие в поездке в Россию, чтобы «помолиться за Грайнер». Шарптон также выразил надежду на то, что Байден примет меры для возвращения спортсменки в США.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.

Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.

В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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