Мнение: Об украденных деньгах

Об украденных деньгах

Относительно российских активов украденных на Западе.

1. Разумеется, существенную часть украденного на Западе Россия компенсирует за счет конфискации западных активов в России, что уже происходит, когда западные компании заставляют продавать их активы в России за пол.цены. При передаче заблокированных активов Украине, скорее всего увидим и чистую конфискацию..

2. Для Запада, передача украденного Украине очевидно тоже имеет свою цену, так как усилит отток капиталов стран третьего мира в другие финансовые центры, которые менее рискованны с точки зрения подобного произвольного воровства. Отсюда и предупреждения некоторых финансистов и западных политиков, что эти 300 млрд. могут стоит Западу куда как больше.

3. Как уже ранее отмечалось, даже сейчас Украине на восстановление требуется 1 трлн. долларов. Спустя 4 месяца войны, которая в этом году не закончится. Соответственно, даже все российские активы украденные на Западе не спасут "отца украинской демократии". Речь тут скорее может идти о банальном разворовывании денег, как это происходило с украденными Западом венесуэльскими и ливийскими активами.

4. Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, забывать про украденное не следует. На мой взгляд, необходимо законодательно закрепить тему украденных активов как "исторического" долга стран укравших те или иные активы и в дальнейшем использовать эту тему при любых контактах с такой страной. Не исключая тему начисления долговых процентов по факту невозможности использовать украденные средства. Сейчас разумеется эту будет просто демарш и никто сейчас России ничего не вернет. Но история знает немало примеров, когда вопросы таких исторических долгов переходят на следующие поколения и кто знает, как повернутся жернова истории дальше. Так что тут следует, на мой взгляд, в рамках парадигмы "русские всегда приходят за своими деньгами", а не ограничиваться причитаниями "ах у нас Запад украл деньги, мы их уже списали",

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