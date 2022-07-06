Telegraph – не хватает евро на «евро» — символ еврозоны решили пустить с молотка

Знаменитую скульптуру в честь валюты ЕС во Франкфурте собираются выставить на аукцион. Местный комитет по культуре принял такое решение, поскольку содержание монумента, который часто подвергается нападению вандалов, обходится слишком дорого, пишет The Daily Telegraph.



AP

«Культовую» скульптуру евро, расположенную перед бывшей штаб-квартирой Европейского центрального банка во Франкфурте, собираются выставить на продажу. Решение было принято, потому что содержание монумента обходится слишком дорого, пишет The Daily Telegraph.

14-метровую статую возвели в 2001 году в честь введения единой европейской валюты, и с тех пор она стала символом принятия решений в еврозоне. Но ЕЦБ, который решил перенести штаб-квартиру, отказался брать с собой 50-тонную скульптуру, поясняет издание.

Гигантский знак евро в окружении 12 жёлтых звёзд был создан немецким художником Оттмаром Хорлом. Более 20 лет этот «объект искусства» находится под покровительством Франкфуртского комитета по культуре. Некоммерческой организации ежегодно приходится тратить около €250 тыс. на поддержание статуи в рабочем состоянии, отмечается в статье.

Манфред Поль, отвечающий за содержание памятника, объяснил решение комитета провести аукцион участившимся за последние два года случаями вандализма и отсутствием корпоративного спонсорства. «За последние 12 месяцев мы связались со 110 банками, и 90 даже не удосужились ответить», — посетовал он.

Ранее Поль получал предложения перенести статую в другие города ЕС, в том числе «на видное место в Париже». Но он считает, что скульптура должна остаться во Франкфурте, который называют «городом евро».

В очередной попытке сохранить статую в городе Поль вёл переговоры с ЕЦБ и региональным министерством финансов. Тем не менее им в конечном итоге не удалось собрать достаточно средств, чтобы воплотить его мечту в жизнь.

По информации Франкфуртского комитета по культуре, скульптуру планируется выставить ​​на аукцион в октябре. Пресс-секретарь Поля сообщила, что он уже получил несколько предложений, но не может раскрывать их до продажи, заключает The Daily Telegraph.