Hürriyet – в Иране выступили за совместное производство автомобилей с Турцией и Россией

Глава Ассоциации производителей автозапчастей Ирана Мохаммадреза Наджафи-Манеш заявил, что Тегеран, Анкара и Москва рассматривают идею сотрудничества по производству легковых автомобилей. По его утверждению, в условиях санкций этот совместный проект имеет шанс «стремительного развития», передаёт Hürriyet Daily News.



AP

Представители автомобильной промышленности Ирана, РФ и Турции рассматривают возможность совместной разработки и производства автомобилей. Об этом в недавнем интервью сообщил представитель исламской республики, пишет Hürriyet Daily News.

«Существует большая возможность трёхстороннего сотрудничества между производителями автомобилей и поставщиками наших стран», — заявил глава Ассоциации производителей автозапчастей Ирана Мохаммадреза Наджафи-Манеш. Три государства способны охватить большой рынок для сбыта своей продукции, насчитывающий до 800 миллионов потребителей с учётом соседних регионов, предположил он.

По словам издания, ранее РФ просила Иран поставить ей ключевые компоненты, к которым у неё больше нет доступа из-за западных санкций. В условиях этих экономических ограничений, которые также затрагивают Тегеран, трехстороннее сотрудничество в области автомобилестроения имеет шанс «стремительного развития», выразил уверенность Наджафи-Манеш.

«Эта идея может быть реализована очень скоро, — заявил он. — Изготовление всех частей автомобиля… отказ от валютных переводов для обеспечения запасными частями и наличие экспортных рынков являются одними из преимуществ такого проекта». Он добавил, что предложение была впервые выдвинуто Турцией и что РФ выразила «заинтересованность».

С тех пор как в феврале Москва ввела войска на Украину, многие компании прекратили продажу своей продукции в России. Между тем Турция уже ежегодно экспортирует автомобильные запчасти на сумму более $12 млрд, а Иран занял 19-е место в мире по количеству произведённых машин в 2021 году, обращает внимание Hürriyet Daily News.