Исследование: поливитамины не способны защитить от рака

Эксперты из организации «Северо-Западная медицина» опубликовали в журнале Journal of the American Medical Association статью, в которой назвали поливитамины неэффективными в предотвращении онкологии.

Изучив данные и результаты 84 исследований на эту тему, специалисты пришли к выводу, что у науки нет достаточного количества фактов, которые подтверждают эффективность поливитаминных комплексов в профилактике рака и предотвращении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По мнению экспертов, поливитамины – пустая трата денег. Некоторые добавки по типу бета-каротина и витамина E могут даже навредить здоровому человеку.