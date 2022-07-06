 

Исследование: поливитамины не способны защитить от рака

06.07.2022, 3:00, Разное
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Эксперты из организации «Северо-Западная медицина» опубликовали в журнале Journal of the American Medical Association статью, в которой назвали поливитамины неэффективными в предотвращении онкологии.

Изучив данные и результаты 84 исследований на эту тему, специалисты пришли к выводу, что у науки нет достаточного количества фактов, которые подтверждают эффективность поливитаминных комплексов в профилактике рака и предотвращении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По мнению экспертов, поливитамины – пустая трата денег. Некоторые добавки по типу бета-каротина и витамина E могут даже навредить здоровому человеку.



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