 

Захарова напомнила Осло о незаконности санкций Норвегии против России

06.07.2022, 2:45, Новости дня
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Власти Норвегии, говоря о невозможности денонсации договора с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, забывают, что ввели односторонние экономические санкции, противоречащие нормам международного права, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление пресс-секретаря МИД королевства Ане Хавардсдаттер, которая заявила, что возможность денонсации данного договора не предусмотрена в тексте документа. «Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может, кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».

Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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