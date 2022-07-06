 

Всех украинцев призвали готовиться к отправке в армию

06.07.2022, 2:45, Новости дня
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Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.

«Предлагаю всем [украинцам] начинать, если кто-то еще не понял, жить с этим… в армии будут все», – сообщил Братчук в видеообращении. По его словам, «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.

Накануне Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов и попросил «больше не принимать таких решений» без санкции со стороны президента Украины.

Во вторник депутаты Рады выразили недовольство решением Генштаба, но уже вечером трое депутатов от правящий партии «Слуга народа» внесли в парламент законопроект, предусматривающий внесение изменений в законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места проживания в пределах Украины.

Во вторник Генштаб ВСУ подтвердил разработку правил, ограничивающих в период военного положения право военнообязанных покидать место жительства без разрешения военкоматов. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что нормы закона «О воинской обязанности и военной службе» 1992 года предусматривают запрет на выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения военкомата в военное время.

Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналог военкоматов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Зеленского с генералами ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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