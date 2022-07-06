Bloomberg – природный газ стал движущей силой политики

Природный газ сегодня стал самым популярным товаром во всём мире и ключевым фактором глобальной инфляции. Как пишут авторы Bloomberg, грядёт новая эра острой конфронтации между великими державами, поскольку голубое топливо, которого на всех не хватит, теперь определяет геополитику.



AP

Природный газ сегодня — самый популярный товар во всём мире и ключевой фактор глобальной инфляции. Он теперь соперничает с нефтью как топливо, которое определяет геополитику, и на всех его не хватит, поэтому, пишет Bloomberg, грядёт новая эра конфронтации между великими державами, причём настолько острая, что столицы по всему Западу откладывают свои планы по борьбе с переменой климата в долгий ящик.

Как отмечают авторы материала, на новый уровень газовый кризис вывел конфликт на Украине, вычеркнув значительную часть поставок. РФ сокращает трубопроводные поставки в Европу, а та уже объявила, что хочет прекратить закупки у Москвы, пусть и не сразу. Борьба за то, чтобы заполнить образовавшийся вакуум, превращается во всемирную кучу малу: страны спешат заполучить дефицитные грузы сжиженного природного газа в преддверии зимы в северном полушарии.

Германия предостерегла, что нехватка газа грозит крахом, подобным финансовому кризису 2008 года. Экономический центр Европы уже столкнулся с беспрецедентной перспективой, когда без электричества могут остаться как предприятия, так и потребители. Основной трубопровод для российского газа в Германию, «Северный поток», закроется с 11 июля на десять дней на техническое обслуживание, и крепнут страхи, что Москва его так и не запустит. Лидеры G7 ищут, как бы им обуздать газовые доходы России, и поддерживают новые инвестиции в СПГ. Однако страны победнее, выстроившие свои энергетические системы вокруг дешёвого газа, этого себе позволить не могут.

«Это как в 1970-е, только с природным газом. Сейчас мир смотрит на газ точно так же, как когда-то на нефть, и его ключевая роль в современной экономика стала очевидной, как и потребность в надёжных и разнообразных поставках», — говорит управляющий директор вашингтонской исследовательской фирмы ClearView Energy Partners LLC Кевин Бук.

По мнению авторов статьи, для ряда развивающихся экономик, которым всё чаще приходится соперничать с богатыми странами вроде Германии за поставки СПГ на глобальном рынке, последствия уже самые катастрофические.

В Пакистане, который выстроил свою энергосистему на дешёвом СПГ, плановые отключения электроэнергии погружают в жаркую летнюю тьму целые регионы. Торговые центры и фабрики в крупных городах закрываются, а правительственные чиновники работают по сокращённому графику.

Таиланд ограничил импорт СПГ из-за роста цен, что чревато нехваткой топлива в масштабе всей страны. Мьянма, которая никак не справится с политической нестабильностью, прекратила все закупки СПГ ещё в конце прошлого года, когда цены только начали расти. Индия и Китай также сократили импорт.

«Если раньше рынки природного газа были во многом разрозненны по регионам, теперь у нас появился глобальный спотовый рынок, который связал мировую доступность топлива, ставшего критически важным для многих экономик. В последние несколько месяцев это стало особенно очевидным», — приводит издание мнение Джеймса Уистлера, управляющего директора сингапурской брокерской компании Vanir Global Markets