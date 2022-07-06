 

NTD – по улицам ослов водили — колумбийские фермеры отдают дань уважения своим вьючным помощникам

06.07.2022, 2:00, Разное
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В Колумбии проходит ежегодный фестиваль, посвящённый фермерам и ослам. Как передаёт NTD, так жители страны благодарят вьючных животных за их труд. Своеобразное ослиное дефиле сопровождается музыкой и танцами, после чего все желающие проверяют свои лёгкие и соревнуются в подражании ослиному рёву.

Настоящий карнавал для осликов устроили в колумбийском городке Моникира. Трудолюбивые животные вышагивают по улицам в самых разнообразных нарядах. Своеобразное дефиле сопровождается музыкой и танцами.

Так колумбийцы ежегодно благодарят вьючных животных за их труд.

ТУРИСТКА:  Это традиция. Многие хотят участвовать в празднике, и я в том числе. Мне всегда хочется приехать на фестиваль, поскольку я чту традиции предков.

Пока ослики шествуют по городу, люди проверяют свои лёгкие. После парада начинается конкурс. Его участники соревнуются в подражании ослиному рёву.

Моникира входит в департамент Бояка. На сельском хозяйстве держится вся экономика региона. Ну а ослики — главные помощники на полях.

Фестиваль, посвящённый фермерам и ослам, проходит и в других городах Колумбии.

Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.



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