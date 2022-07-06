Ученые обнаружили, что штаммы брюшного тифа стали более устойчивыми к антибиотикам

Эксперты заявили, что изоляты брюшного тифа Salmonella enterica serovar typhi, полученные из образцов крови людей из Индии, Непала, Пакистана и Бангладеш, продемонстрировали резистентность патологии к антибиотикам.

Эксперты проанализировали более 3400 образцов. Это позволило определить гены, которые и помогают штамму быть резистентным к антибиотикам. Чаще всего они встречаются в вышеперечисленных странах, но были случаи заражения в США, Канаде и Великобритании.

Оказалось, что патогены мутировали 197 раз в процессе распространения с 1990 года. С 2000 года такие штаммы встречаются реже, но их постепенно заменяют версии, которые устойчивы к другим антибиотикам.