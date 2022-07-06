Выпускникам в Харьковской области вручили аттестаты под гимн России

На освобожденных территориях Харьковской области выпускникам школ выдали 25 аттестатов о среднем образовании, на церемонии впервые прозвучал гимн России. Кроме того, выпускников ждал сюрприз: им позволят поступить в любой российский вуз вне конкурса.

Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поздравил выпускников и рассказал им об их перспективах, информирует Regnum.

«Самое главное событие, которое вас ждет впереди, – это квота на поступление в вузы РФ. Те документы, которые вы сейчас держите в руках, дают вам право на поступление в любой вуз в любом российском городе без конкурса. Правительство РФ дает шанс нашим детям учиться и процветать. Даже сейчас, оглядываясь назад, я скажу, что у вас больше шансов, чем было когда-то у меня», – обратился к ребятам Ганчев.

Ранее выпускники средней общеобразовательной школы №15 в Мелитополе Запорожской области получили первые аттестаты российского образца, их вручил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Анзор Музаев.

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