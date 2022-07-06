Мединский обвинил Зеленского в незнании истории Украины

Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность премьеру Швеции Магдалене Андерссон за копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, демонстрирует незнание истории.

«Вот что бывает с двоечниками по истории», – написал Мединский в своем Telegram-канале.

Помощник президента России, возглавлявший делегацию РФ на российско-украинских переговорах, обратил внимание на то, что Карл XII считал Запорожскую Сечь колонией Польши, которую в свою очередь считал колонией Швеции. «То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии», – отметил он.

Мединский также указал на то, что адресатом этого письма был Филипп Орлик, «гетман Малороссии в изгнании». «Этот Орлик в итоге не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников и – цитирую презренную Википедию – «переживая от своего бессилия и позора», так и умрет на чужбине. Если это троллинг Зеленского от шведов, то это очень жестко», – добавил помощник президента России.

Ранее Зеленский похвастался копией письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь. Копию письма Зеленскому передала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Историк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы.

После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по РФ с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.

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