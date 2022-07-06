 

Видео: Чемпиона по хамству уберут из Германии

06.07.2022, 1:22, Новости дня
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Согласно немецким СМИ, скандальный посол Украины Андрей Мельник – тот самый, который расхваливал Бандеру, угрожал РФ атомной бомбой и назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой» – все-таки покинет Германию, где от него уже воют. Но – пойдет на повышение, до замглавы МИД. О чем это говорит и как к этому относиться?

Теги: 

Украина
,
Евросоюз
,
Германия
,
Степан Бандера
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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