Видео: Чемпиона по хамству уберут из Германии
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Согласно немецким СМИ, скандальный посол Украины Андрей Мельник – тот самый, который расхваливал Бандеру, угрожал РФ атомной бомбой и назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой» – все-таки покинет Германию, где от него уже воют. Но – пойдет на повышение, до замглавы МИД. О чем это говорит и как к этому относиться?
Теги:
Украина
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Евросоюз
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Германия
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Степан Бандера
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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