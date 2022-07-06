Мнение: Прагматика Европы
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Читаю в ленте сообщение:
“Для восстановления Украины нужно 750 миллиардов долларов, главным источником финансирования Киев видит конфискованные активы РФ — премьер Украины.
На конференции в Лугано по восстановлению Украины премьер Шмыгаль представил карту – кто из европейцев что будет восстанавливать:
✔️ Италия – Ровно
✔️ Германия – Чернигов
✔️ Канада – Сумы
✔️ США и Турция – Харьков
✔️ Чехия, Финляндия и Швеция – Луганск
✔️ Бельгия – Николаев
✔️ Швеция и Нидерланды – Херсон
✔️ Швейцария – Одессу
✔️ Норвегия – Кировогорад
✔️ Латвия – Запорожье
✔️ Польша и Италия – Донецк”
Боюсь, как бы прагматичные и очень прижимистые европейцы не сделали из этого выступления прямо противоположные украинским ожиданиям выводы, ведь три четверти триллиона (!) баксов – сумма очень неслабая даже по западным меркам. Вывод очень простой: надо сдать Украину Путину – и пусть РФ ее и восстанавливает! Тем более что, судя по утечкам от вице-премьера Хуснуллина и замглавы АП Кириенко, РФ уже вовсю готовится выделять деньги на восстановление, призывая одновременно самих россиян “потуже затянуть пояса”.
А арестованные активы РФ Европа сама потратит – найдет на что.
Источник: Размышления вольного социолога
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