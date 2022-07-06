Мнение: Прагматика Европы

Читаю в ленте сообщение:

“Для восстановления Украины нужно 750 миллиардов долларов, главным источником финансирования Киев видит конфискованные активы РФ — премьер Украины.

На конференции в Лугано по восстановлению Украины премьер Шмыгаль представил карту – кто из европейцев что будет восстанавливать:

✔️ Италия – Ровно

✔️ Германия – Чернигов

✔️ Канада – Сумы

✔️ США и Турция – Харьков

✔️ Чехия, Финляндия и Швеция – Луганск

✔️ Бельгия – Николаев

✔️ Швеция и Нидерланды – Херсон

✔️ Швейцария – Одессу

✔️ Норвегия – Кировогорад

✔️ Латвия – Запорожье

✔️ Польша и Италия – Донецк”

Боюсь, как бы прагматичные и очень прижимистые европейцы не сделали из этого выступления прямо противоположные украинским ожиданиям выводы, ведь три четверти триллиона (!) баксов – сумма очень неслабая даже по западным меркам. Вывод очень простой: надо сдать Украину Путину – и пусть РФ ее и восстанавливает! Тем более что, судя по утечкам от вице-премьера Хуснуллина и замглавы АП Кириенко, РФ уже вовсю готовится выделять деньги на восстановление, призывая одновременно самих россиян “потуже затянуть пояса”.

А арестованные активы РФ Европа сама потратит – найдет на что.