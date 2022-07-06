Канада ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Канада первой из стран НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу, говорится в заявлении главы канадского правительства Джастина Трюдо.

«Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает две страны к полноправному членству [в альянсе]», – приводит слова Трюдо ТАСС.

Глава канадского правительства выразил уверенность в том, что две страны «смогут быстро и эффективно интегрироваться в НАТО».

Ранее во вторник главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их присоединения, пока они будут сохранять статус приглашенных государств.

Днем ранее Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. В прошлую субботу президент США Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

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