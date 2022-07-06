 

Глава МИД Венгрии заявил о невозможности заменить российские энергоносители

06.07.2022, 0:35, Новости дня
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Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.

«Если поставки из РФ прекратятся, то [у Венгрии] не будет физической возможности их заменить. География определила инфраструктуру. Чтобы поменять каналы поставок, <…> необходимо несколько лет, много денег. Но что важнее – в нынешнем случае несколько лет, пять-шесть-семь лет», – приводит слова Сийярто ТАСС.

«Поставки энергосырья – это физический вопрос, не философский и не политический. Почему мы запросили исключение из нефтяного эмбарго [ЕС против России]? В случае неполучения [российской нефти] будет физически невозможно поставить в страну достаточное количество нефти», – сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

«Вопрос в том, можете ли вы заменить российские газ и нефть для работы в вашей стране. Сейчас наш ответ «нет». Не потому, что мы не хотим. А потому что это физически невозможно», – отметил Сийярто.

По его словам, в противном случае население Венгрии «будет платить цену» за конфликт на Украине. «Это не наша ответственность. <…> Мы не хотим этого [конфликта], но мы не можем решить это завтра, <…> чтобы заменить российские энергопоставки», – сообщил министр.

Напомним, в июне советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан призвал Евросоюз прекратить вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем. Он подчеркнул, что ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».

В июне премьер-министр Виктор Орбан предупредил о разрушительных последствиях отказа Европы от газа из России. В том же месяце глава МИД Венгрии сообщил, что поставки в страну газа по южному маршруту проходят без проблем. В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и 1 млрд – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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