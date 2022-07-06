 

Журналистка «Дождя» пожаловалась немецкому министру на негостеприимную Грузию

06.07.2022, 0:35, Новости дня
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Журналистка «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Катерина Котрикадзе пожаловалась министру экономического развития Германии Свенье Шульце, что независимых журналистов из РФ с огромным трудом впускают в Грузию.

«Встретилась в Тбилиси с министром экономического развития Германии Свенье Шульце @svenja.schulze.nrw и представителями грузинского некоммерческого сектора. Много говорили о проблемах свободы слова в Грузии и некотором (пугающем) сходстве ситуации с тем, что происходило в РФ в начале нулевых. Министр, кажется, удивилась, узнав о том, что независимых журналистов из РФ с огромным трудом впускают в Грузию, а местная власть категорически не хочет общаться с нами: ни в кадре, ни за. Хороший разговор получился, длинный», – написала Котрикадзе на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta).

Напомним, 1 июля посол Грузии во Франции Теа Катукия со скандалом покинула пост, обвинив МИД республики в «постоянных оскорблениях, инсинуациях, давлении, притеснении и контексте угроз». Экс-посол заявила, что во внешнеполитическом ведомстве Грузии «глубоко утвердилась клановость», противоречащая ее ценностям. В тот же день стало известно, что прием в посольстве США в Грузии завершился дракой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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